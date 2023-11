Rendez-vous du jeu vidéo à la médiathèque Roland Barthes Médiathèque Roland Barthes Floirac, 15 novembre 2023, Floirac.

Rendez-vous du jeu vidéo à la médiathèque Roland Barthes 15 novembre 2023 – 12 juin 2024, les mercredis Médiathèque Roland Barthes Entrée libre

Venez jouer en famille lors d’une après-midi aux jeux vidéo !

Vous serez accompagnés par un intervenant afin de vous guider si vous ne conaissez pas.

Médiathèque Roland Barthes Rue Voltaire 33270 Floirac

Avec 900 m2 répartis sur deux niveaux, elle offre deux salles de lecture, (une pour les enfants, l'autre pour les adultes), un espace multimédia, une salle d'exposition et une salle audiovisuelle.

Médiathèque de Floirac