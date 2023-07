EXPOSITION LES MOTS DU SILENCE Médiathèque Roland Barthes Floirac, 9 novembre 2023, Floirac.

EXPOSITION LES MOTS DU SILENCE 9 – 25 novembre Médiathèque Roland Barthes Gratuit

Exposition photo

Tout public à partir de 8 ans

Devenue sourde à l’âge de 8 ans, Jennifer Lescouët a très vite ressenti un certain attachement pour la photographie. Le visuel apparaît dès lors comme son moyen d’entendre et surtout, de s’exprimer.

La série de photographies en noir et blanc présentée met en lumière la Langue des Signes Française (LSF). Jennifer Lescouët montre que cette langue n’est pas un pis-aller et les images donnent l’impression d’entendre les mots avec nos yeux.

Dans le cadre du festival Hors jeu / En jeu et de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté.

Médiathèque Roland Barthes Rue Voltaire 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 86 99 28 https://mediatheque.ville-floirac33.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100085699013454 Située sur le coteau de Floirac, la médiathèque Roland Barthes existe depuis les années 80.

Avec 900 m2 répartis sur deux niveaux, elle offre deux salles de lecture, (une pour les enfants, l’autre pour les adultes), un espace multimédia, une salle d’exposition et une salle audiovisuelle. Bus lignes 28, 32 arrêt Dravemont ; Tram A arrêt Floirac Dravemont ; Vcub Dravemont ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T15:00:00+01:00 – 2023-11-09T18:30:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00