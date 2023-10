LES MOTS DU SILENCE Médiathèque Roland Barthes Floirac, 9 novembre 2023, Floirac.

Devenue sourde à l’âge de 8 ans, Jennifer Lescouët a très vite ressenti un certain attachement pour la photographie. Le visuel apparaît dès lors comme son moyen d’entendre et, surtout, de s’exprimer.

La série de photographies en noir et blanc présentée met en lumière la Langue des Signes Française (LSF). Jennifer Lescouët montre que cette langue n’est pas un pis-aller et les images donnent l’impression d’entendre les mots avec nos yeux.

