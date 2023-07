DE BRIC ET DE BROC Médiathèque Roland Barthes Floirac, 4 novembre 2023, Floirac.

DE BRIC ET DE BROC Samedi 4 novembre, 16h00 Médiathèque Roland Barthes Gratuit sur réservation

Lecture musicale

Durée : 35 min

Tout public à partir de 5 ans

Voici une lecture musicale montée avec des boulons et des écrous et à grands coups de marteaux ! Objets sonores improbables, détournements d’objets usuels, mais aussi matériaux sonores électroniques avec l’appui astucieux de la musique assistée par ordinateur (MAO) et compositions alambiquées ajoutent à la lecture un fatras sonore et musical qui lui donne des airs d’atelier foutraque et de joyeux tintamarre. Mais il s’agit aussi d’une lecture musicale qui fait rimer mécanique avec romantique !

Les moments de folie douce alternent avec les élans poétiques.

Le public peut profiter pleinement du travail des illustratrices puisque les images sont projetées en grand format tout au long du spectacle, plongeant plus encore les spectateurs au cœur de ce joyeux bazar fait de bric et de broc.

Lecture des ouvrages La machine de Michel de Dorothée de Monfreid et Les machines de Monsieur Albert de Nathalie Choux.

Médiathèque Roland Barthes Rue Voltaire 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine

Située sur le coteau de Floirac, la médiathèque Roland Barthes existe depuis les années 80.

Avec 900 m2 répartis sur deux niveaux, elle offre deux salles de lecture, (une pour les enfants, l'autre pour les adultes), un espace multimédia, une salle d'exposition et une salle audiovisuelle.

Avec 900 m2 répartis sur deux niveaux, elle offre deux salles de lecture, (une pour les enfants, l’autre pour les adultes), un espace multimédia, une salle d’exposition et une salle audiovisuelle. Bus lignes 28, 32 arrêt Dravemont ; Tram A arrêt Floirac Dravemont ; Vcub Dravemont ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo

2023-11-04T16:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

