Café de Roland – Dédicatz BD – Krazy Kat Médiathèque Roland Barthes Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Café de Roland – Dédicatz BD – Krazy Kat Médiathèque Roland Barthes, 13 mai 2023, Floirac. Café de Roland – Dédicatz BD – Krazy Kat Samedi 13 mai 2023, 18h00 Médiathèque Roland Barthes

Entrée libre

Jeu & performance graphique Médiathèque Roland Barthes rue voltaire, 33270 Floirac Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}] Un artiste facétieux réalise en direct un dessin sous vos yeux ébahis et intrigués…

Mais quelle est donc cette image qui se dévoile par petites touches sous cette main experte ? C’est toute la question.

Pour pimenter un peu l’énigme et faire monter l’ambiance, un présentateur endiablé, tout aussi joueur, ne manquera pas de vous divulguer quelques indices…

Quel spectateur parviendra le premier à trouver ce que le dessinateur de BD savamment cachottier esquisse sur le papier ? Venez affuter votre œil de lynx et vos méninges dans une atmosphère fébrile et participative, pleine de surprise…pour remporter quelques manches, et peut-être même y gagner bien davantage ! Billetterie Floirac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Médiathèque Roland Barthes Adresse rue voltaire, 33270 Floirac Dravemont Ville Floirac lieuville Médiathèque Roland Barthes Floirac Departement Gironde

Médiathèque Roland Barthes Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Café de Roland – Dédicatz BD – Krazy Kat Médiathèque Roland Barthes 2023-05-13 was last modified: by Café de Roland – Dédicatz BD – Krazy Kat Médiathèque Roland Barthes Médiathèque Roland Barthes 13 mai 2023 Floirac Médiathèque Roland Barthes Floirac

Floirac Gironde