Printemps du jeu vidéo Samedi 13 mai, 15h00 Médiathèque Roland Barthes Tu es fan de jeux vidéo ? Viens jouer à une sélection de 5 jeux vidéo sur Switch et PlayStation 5 récents et vote pour ton coup de cœur ! Médiathèque Roland Barthes Rue Voltaire 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 86 99 28 https://mediatheque.ville-floirac33.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100085699013454 Située sur le coteau de Floirac, la médiathèque Roland Barthes existe depuis les années 80. Avec 900 m2 répartis sur deux niveaux, elle offre deux salles de lecture, (une pour les enfants, l'autre pour les adultes), un espace multimédia, une salle d'exposition et une salle audiovisuelle. Bus lignes 28, 32 arrêt Dravemont ; Tram A arrêt Floirac Dravemont ; Vcub Dravemont ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo

