Lecture projetée Médiathèque Roland Barthes Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Lecture projetée Médiathèque Roland Barthes, 19 avril 2023, Floirac. Lecture projetée Mercredi 19 avril 2023, 11h00 Médiathèque Roland Barthes

Entrée libre

Des lectures « grand format », projetées sur écran et contées de vive-voix par vos bibliothécaires pour le plus grand plaisir des enfants de 6 à 99 ans ! Médiathèque Roland Barthes rue voltaire, 33270 Floirac Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}] Billetterie Floirac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T11:00:00+02:00

2023-04-19T11:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Médiathèque Roland Barthes Adresse rue voltaire, 33270 Floirac Dravemont Ville Floirac lieuville Médiathèque Roland Barthes Floirac Departement Gironde

Médiathèque Roland Barthes Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Lecture projetée Médiathèque Roland Barthes 2023-04-19 was last modified: by Lecture projetée Médiathèque Roland Barthes Médiathèque Roland Barthes 19 avril 2023 Floirac Médiathèque Roland Barthes Floirac

Floirac Gironde