Exposition : Les mondes extraordinaires Médiathèque Roland Barthes, 4 avril 2023, Floirac. Exposition : Les mondes extraordinaires 4 avril – 13 mai Médiathèque Roland Barthes Entrée libre Les mondes extraordinaires Du mardi 4 avril au samedi 13 mai Médiathèque Roland Barthes Exposition De Gargouilles aux Mondes Cachés (Humanoïdes associés), en passant par Le Voyage extraordinaire (Vent d’Ouest) ou encore leur réinterprétation des aventures du célèbre Mickey (Glénat) Denis-Pierre Filippi et Sylvio Camboni ont su collaborer avec finesse et harmonie pour faire dialoguer scénario et dessin. Récit d’une rencontre et d’une collaboration au service d’un univers foisonnant, l’exposition éclaire la dynamique créative aux sources du 7ème art. Un voyage « extraordinaire » pour comprendre la petite fabrique de la bande dessinée au fil d’une œuvre commune.

Swann expositions Médiathèque Roland Barthes Rue Voltaire 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 86 99 28 https://mediatheque.ville-floirac33.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100085699013454 Située sur le coteau de Floirac, la médiathèque Roland Barthes existe depuis les années 80. Avec 900 m2 répartis sur deux niveaux, elle offre deux salles de lecture, (une pour les enfants, l’autre pour les adultes), un espace multimédia, une salle d’exposition et une salle audiovisuelle. Bus lignes 28, 32 arrêt Dravemont ; Tram A arrêt Floirac Dravemont ; Vcub Dravemont ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T15:00:00+02:00 – 2023-04-04T18:30:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 Exposition Bande dessinée Ed. Vents D’ouest ; Denis-Pierre Filippi

