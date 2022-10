Nuits de la lecture Médiathèque Roland Barthes, 21 janvier 2023, Floirac.

Nuits de la lecture Samedi 21 janvier 2023, 11h00, 18h00 Médiathèque Roland Barthes

Gratuit – sur réservation

Médiathèque Roland Barthes rue voltaire, 33270 Floirac Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}]

11h – LE CAFÉ DE ROLAND

La rentrée d’hiver, animée par Yamna Chadli

Durée : 1h30

Rendez-vous mensuel pour aborder la culture tous azimut dans un esprit convivial et participatif. Des littératures au gaming, en passant par la musique, le cinéma, ou encore la BD, il y en aura pour tous les goûts !

18h – ONCE UPON A TIME

Carole, Oliver et Cies

Théâtre d’objets en français et en anglais

Durée : 45 minutes

La pièce revisite la tradition du conte. Deux comédiens, à la fois personnages, narrateurs et manipulateurs d’objets, racontent une version relookée du Petit Chaperon Rouge.

C’est Noël et on y retrouve le méchant Mister Wolf, une prise d’otage du chaperon rouge dans la maison de sa grand-mère, un Shérif et une Française très engagée, Sandrine Dupont.

