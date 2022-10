iTo au pays des sons médiathèque Roger Gouhier Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

iTo au pays des sons médiathèque Roger Gouhier, 12 novembre 2022, Noisy-le-Sec. iTo au pays des sons Samedi 12 novembre, 16h00 médiathèque Roger Gouhier Spectacle musical participatif, percussif, chanté, beat boxé dans la langue des sons. Le personnage « iTo » est un être singulier qui nous invite dans son jardin musical. médiathèque Roger Gouhier Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France Spectacle musical participatif, percussif, chanté, beat boxé dans la langue des sons. Le personnage « iTo » est un être singulier qui nous invite dans son jardin musical. Ce qu’il aime, c’est donner à entendre et nourrir l’imaginaire. Cet « instrhumain » joue de tout son corps comme d’un instrument. iTo nous plonge dans un voyage sonore côtoyant les rives de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Europe. On y entendra les gongs javanais, chinois ou tibétain, la Sanza, le charango, des chants polyglottes, des animaux complices dotés de sonorités surprenantes …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T16:00:00+01:00

2022-11-12T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Autres Lieu médiathèque Roger Gouhier Adresse Noisy-le-Sec Ville Noisy-le-Sec Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville médiathèque Roger Gouhier Noisy-le-Sec Departement Seine-Saint-Denis

médiathèque Roger Gouhier Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-sec/

iTo au pays des sons médiathèque Roger Gouhier 2022-11-12 was last modified: by iTo au pays des sons médiathèque Roger Gouhier médiathèque Roger Gouhier 12 novembre 2022 médiathèque ROGER-GOUHIER Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec

Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis