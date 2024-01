Spectacle : la Caravane Magique Médiathèque Rochechouart, vendredi 19 janvier 2024.

Rochechouart Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19

En famille ou entre amis, découvrez « la caravane magique », une petite scène itinérante et insolite. Un spectacle de magie et de lumière noire… dans une caravane ! La compagnie « A deux mains » vous propose un moment privilégié et interactif, dans un lieu intimiste et original. Spectacle de 30 minutes aux abords de la médiathèque, réservation obligatoire.

Médiathèque Rue de la Gare

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



