– Le Drustuilh, un meuble du Cap-Sizun

A travers des photographies réalisées lors de l’inventaire du patrimoine capiste, cette conférence propose de retracer l’histoire et les différentes fonctions de ce banc-dossier si particulier tout en s’attardant sur ses décors sculptés, miroir du savoir-faire des ébénistes capistes du 19e siècle.

Une conférence du cycle « Causons patrimoine » de La région Bretagne

– L’exposition « Le drustuilh du 21e siècle » présentée au moulin de Tréouzien met un coup de projecteur sur ce meuble typique de notre territoire. L’occasion est idéale pour faire un état des lieux de la présence du drustuilh dans le Cap-Sizun de 2023.

Médiathèque René Quillivic rue des écoles, 29780 Plouhinec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne

