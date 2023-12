Séance d’écoute : « Par elles-mêmes » Médiathèque René Pétillon Lesneven Catégories d’Évènement: Finistère

Lesneven Séance d’écoute : « Par elles-mêmes » Médiathèque René Pétillon Lesneven, 13 janvier 2024, Lesneven. Lesneven Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 16:00:00

fin : 2024-01-13 17:00:00 . C’est l’histoire d’un lieu et des voix qui s’y croisent. Des centaines de jeunes filles placées par l’aide sociale à l’enfance sont venues vivre dans le foyer d’hébergement Saint-Michel de Lyon.

« Par elles-mêmes » est une proposition de Judith Bordas et Annabelle Brouard pour faire entendre ces trajectoires. Une séance d’écoute en présence des créatrices de ce podcast diffusé initialement sur France Culture. Entrée libre. Durée : 45 minutes

En partenariat avec Longueurs d’ondes et Ty Ar Gwenan .

Médiathèque René Pétillon Rue Dixmude

Lesneven 29260 Finistère Bretagne

