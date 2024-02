Net’Atelier : Comment surfer en toute sécurité ? Médiathèque René Goscinny – Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 11:00 – 12:30

Gratuit : oui Sur inscription : mediatheque@sainte-luce-loire.com ou au 02 40 68 16 51. Adulte

Le médiateur numérique de Sainte-Luce donne des conseils et astuces pour maîtriser les outils numériques. Lors de cet atelier, les participants apprennent à utiliser efficacement leur navigateur internet, à gérer leurs favoris de manière organisée, à explorer des extensions pour personnaliser leur expérience, et à découvrir des sites et des outils facilitant une navigation simple et efficace. L’objectif est de fournir des astuces pratiques pour optimiser l’expérience en ligne, tout en adaptant le contenu pour répondre aux besoins divers des participants.

Médiathèque René Goscinny – Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 54 http://mediatheque.sainte-luce-loire.com mediatheque@sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 51 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/netatelier-comment-surfer-en-toute-securite/