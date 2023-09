Atelier d’écriture Médiathèque René Goscinny – Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier d’écriture Médiathèque René Goscinny – Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire, 16 décembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire. 2023-12-16 À partir de 16 ans. Sur inscription.

Horaire : 14:30 16:30

La médiathèque organise des ateliers d'écriture, animés par La plume hémophile et Luce en scène (qui organise des lectures de poésie au Café Luce une fois par mois). À partir de 16 ans. Sur inscription.

Médiathèque René Goscinny - Sainte-Luce
Esplanade Pierre Brasselet
Sainte-Luce-sur-Loire
02 40 68 16 54
mediatheque@sainte-luce-loire.com

