« RDV décalé » – Atelier hologramme 3D & livres en réalité virtuelle Médiathèque René Goscinny – Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire, 22 novembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-11-22

Horaire : 14:30

Gratuit : oui Sur inscription A partir de 6 ans

En binôme, parents et enfants vont construire une pyramide holographique pour lire des vidéos en 3D. En complément de cette animation, les plus jeunes pourront voir des personnages prendre vie grâce à des ouvrages proposant de la réalité augmentée. A partir de 6 ans. Dans le cadre du « RDV décalé », en partenariat avec Thouaré et Mauves, plusieurs animations sont prévues à Sainte-Luce jusqu’au 25 novembre.

Médiathèque René Goscinny – Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 54 http://mediatheque.sainte-luce-loire.com mediatheque@sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 51 https://mediatheque.sainte-luce-loire.com/