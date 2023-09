Festival de la Craie Médiathèque René Goscinny – Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire, 27 septembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-09-27

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : oui Tout public

’origine du festival de la craie se trouve dans la rencontre entre l’association « Unwhite it », qui vise à promouvoir l’art urbain sur la Côte d’Azur, et l’artiste Jérémy Besset. Cet événement est à la fois artistique, festif et familial. Munies de craies de couleur et de pigments, à la manière des artistes de street art, petits et grands pourront dessiner à la craie sur le sol en laissant libre cours à l’imagination. Au milieu des œuvres du publlic, Jérémy Besset réalise des performances au sol. La journée se conclut par un lancer de pigments. Distribution de craies gratuite, tout au long de la journée. Festival de la craie – Mercredi 27 septembre – toute la journée – Esplanade Pierre Brasselet

Médiathèque René Goscinny – Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 54 http://mediatheque.sainte-luce-loire.com mediatheque@sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/festival-de-la-craie/