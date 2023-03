Ateliers peinture musique Médiathèque René Garnier Retournac Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-05-24 10:00:00 – 2023-05-24 11:00:00

Haute-Loire . Les responsables de la médiathèque René Garnier invitent les enfants dès 3 ans pendant les vacances de printemps pour un atelier peinture et musique +33 4 71 59 44 46 Médiathèque René Garnier 14 avenue de la Gare Retournac

