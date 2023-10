Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 4 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus Samedi 4 novembre, 16h30 Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Entrée libre

Réalisé par Sandrine Veysset | Écrit par Sandrine Veysset

France | 2021 | 52 minutes | Couleur

En 2019, le réalisateur Leos Carax propose à Estelle Charlier et Romuald Collinet de concevoir, fabriquer et animer « Annette », la marionnette de son nouveau film. Celle-ci sera l’enfant du couple que forment Marion Cotillard et Adam Driver. Propulsé dans le monde du cinéma, commence alors pour ce duo charismatique une aventure unique et singulière dans leur parcours de marionnettistes. Face à l’exigence du cinéaste, à l’impossible, ils sont tenus…

Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds 4 Grande Rue, 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 27 05 36 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T16:30:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00

2023-11-04T16:30:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00