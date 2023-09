Atelier Marionnettes Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Atelier Marionnettes Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 28 octobre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Atelier Marionnettes Samedi 28 octobre, 10h30 Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Entrée sur inscription Chaque participant choisira une marionnette parmi celles mises à disposition pour découvrir les bases de manipulation (regard, impulsion…). Puis, muni de sa marionnette, il pourra suivre un parcours éché qui le fera évoluer de tables en tables sous le regard des intervenants qui seront là pour aider, parfaire la manipulation et veiller à ce que le rythme de la progression permette à tous de participer Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds 4 Grande Rue, 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 27 05 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

