Au pays des Laminaks Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 25 octobre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Au pays des Laminaks Mercredi 25 octobre, 16h30 Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Entrée sur réservation

Ce spectacle conté est un voyage au paysdes Laminaks… Une plongée au coeur du Pays basque et de sa mythologie. Au fil des quatre contes,

les personnages prennent tour à tour vie par le biais d’objets ou marionnettes sur doigts. Un beau matin, les enfants Laminaks arrivèrent du monde souterrain sous la herse de laboureurs qui les recueillirent.

Ces petites créatures fantastiques, dotées d’étonnants pouvoirs, étaient d’excellents bâtisseurs, pouvant changer bien des destinées, sous certaines conditions évidemment…

En cet ancien temps, il arrivait fréquemment que l’on croise toutes sortes de créatures fabuleuses.

Au travers de ces récits légendaires mais évidemment véridiques, on retrouvera Hamalau, jeune garçon dont l’énorme appétit posait problème, mais qui, grâce à sa force et sa vaillance, se mesurera au Tartaro, un cyclope cruel ainsi qu’au diable tentateur et vieillissant…

Quant au tailleur de pierre, grâce aux enchantements d’une Laminia un brin séduite, il découvrira que le pouvoir et la richesse ne font pas forcément le bonheur !

Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d'Estrétefonds 4 Grande Rue, 31620 Castelnau-d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

