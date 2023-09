Théâtre d’ombres Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Théâtre d’ombres Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 21 octobre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Théâtre d’ombres Samedi 21 octobre, 17h00 Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Entrée sur inscription Spectacle faisant suite aux ateliers Théâtre d’ombres qui se sont déroulés pendant la journée Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds 4 Grande Rue, 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 27 05 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T17:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T17:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d'Estrétefonds Adresse 4 Grande Rue, 31620 Castelnau-d'Estrétefonds Ville Castelnau-d'Estrétefonds Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds latitude longitude 43.781191;1.360179

Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-d'estretefonds/