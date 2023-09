Atelier Théâtre d’ombres Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 21 octobre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Atelier Théâtre d’ombres Samedi 21 octobre, 16h00 Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds Entrée sur inscription

Lors de ces ateliers, les participants fabriqueront des écrans à partir de cagettes en carton et de papier calque. Ils découperont des gures, personnages et accessoires pour inventer et raconter des histoires. Ils seront initiés à l’apprentissage de la technique de l’ombre et l’utilisation des lampes et écrans et à l’élaboration de saynètes à écrire ou à adapter d’un album.

Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds 4 Grande Rue, 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 27 05 36 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

