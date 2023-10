L’auteure illustratrice KOTIMI à Castelnau d’Estrétefonds Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau-d’Estrétefonds, 16 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Après le succès de la venue d’Antoine Guilloppé en 2021 et d’Isabelle Simler en 2022, c’est avec un grand honneur que la médiathèque accueille cette année Kotimi

Auteure et/ou illustratrice, Kotimi vit et travaille à Paris depuis de nombreuses années mais sa terre natale japonaise la suit jusque dans l’encre de ses images.

Outre ses illustrations qui mêlent infographie, encre au pinceau et crayon pastel, Kotimi est graveuse. À partir de la technique de l’eau forte et de la pointe sèche, elle expérimente, renouvelle et invente ; pareillement elle utilise la sérigraphie pour créer et réinterpréter des œuvres déclinées en variations. Alors, la couleur s’invite, en tâches, éclaboussures pour masquer ou faire surgir le noir.

Kotimi expose régulièrement en Europe et au Japon.

« Dans mes créations, je recherche des lignes et des matières spontanées, vivantes. Ce qui m’intéresse beaucoup, ce sont les jeux du hasard qui provoquent des « happenings » embêtants au départ, mais réservant de bonnes surprises ! »

Trois ateliers créatifs à l’encre de chine sont prévus :

Mercredi 15 novembre à 16h. Sur inscription – À partir de 5 ans

Samedi 18 novembre à 10h30. Sur inscription – À partir de 5 ans

Samedi 18 novembre à 14h30. Sur inscription – À partir de 5 ans

Vente – Dédicace : Samedi 18 novembre à 16h30. En présence de la Librairie du Grand Sèlve de Grenade.

Crédit photo : Sophie LAVAUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T16:00:00+01:00 – 2023-11-16T18:00:00+01:00

2023-11-18T16:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00