Harcèlement scolaire : Et si on en parlait ? Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau-d’Estrétefonds, 10 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Programme de la soirée :

20h : Projection du film « Un Monde » (bande-annonce)

21h30 : Table ronde/Débat avec le public

Alors que le harcèlement scolaire se trouve au coeur de l’actualité de cette rentrée 2023, le sujet n’est malheureusement pas nouveau et agite de nombreuses structures scolaires et périscolaires.

Dans la continuité du travail de sensibilisation mené en direction des enfants par les services municipaux (Police Municipale, Affaires scolaires, ALAE,…), la mairie de Castelnau d’Estrétefonds organise une soirée qui s’adresse cette fois aux parents.

Qu’est ce que le harcèlement ? Quelles conséquences sur la victime ? En tant que parents comment déceler les signes chez un enfant ? Comment réagir ? Quelle prise en charge pour l’enfant victime ? Comment agir en tant que parent d’auteur ? Quelle prévention ?

Nous tenterons d’aborder toutes les facettes de cette problématique ensemble.

