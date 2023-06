Fête de la musique 2023 Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau-d’Estrétefonds, 21 juin 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Fête de la musique 2023 21 et 23 juin Médiathèque Rémy Peyranne Entrée libre

La ville de Castelnau d’Estrétefonds propose la Fête de la musique rue de l’église le vendredi 23 juin 2023 et à la médiathèque Rémy Peyranne dès le 21 juin.

Stands restauration et buvette à votre disposition durant la soirée avec l’association des commerçants, le Comité des fêtes, Country pizza, le café de Castelnau…

Médiathèque Rémy Peyranne 4 grande rue, 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie 05 34 27 05 36 https://mediatheque.castelnau-estretefonds.fr La médiathèque Rémy Peyranne c’est un lieu ouvert à toutes et à tous, un lieu d’échange avec l’équipe et entre usagers. Un lieu où vous pouvez emprunter des livres des CD, des DVD mais aussi des jeux et jouets. Un lieu où vous pouvez voir des spectacles et des films, participer à des ateliers et des animations. Un lieu qui vous permet de construire en suggérant des titres de livres, de films à avoir dans les collections, en proposant des idées d’animations… Un lieu qui vous appartient.

À partir de ce site, vous pouvez rechercher dans le catalogue de la Médiathèque et réserver des documents. Vous aurez accès à vos prêts en cours avec la possibilité de les prolonger .

Vous pourrez aussi profiter de nos coups de cœur et sélections thématiques. Enfin vous pourrez consulter l’agenda de notre programmation culturelle.

Bonne visite et à bientôt !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

2023-06-23T15:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

mariana ramos fête de la musique castelnau d’estretefonds