Forêt Merveilles, Cie L’envolée Belle Médiathèque Raymond Farré Gensac, 15 novembre 2023, Gensac.

Gensac,Gironde

Spectacle tout public (en particulier 0-6 ans), dans le cadre de la Quinzaine Petite Enfance de la CDC Castillon-Pujols.

Gratuit sur réservation au 05 57 47 49 19 ou mediatheque.gensac@wanadoo.fr.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

Médiathèque Raymond Farré

Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Show for all audiences (especially 0-6 year-olds), as part of the CDC Castillon-Pujols Early Childhood Fortnight.

Free with reservation on 05 57 47 49 19 or mediatheque.gensac@wanadoo.fr

Espectáculo para todos los públicos (especialmente de 0 a 6 años), en el marco de la Quincena de los Primeros Años del CDC Castillon-Pujols.

Gratis con reserva en el 05 57 47 49 19 o en mediatheque.gensac@wanadoo.fr

Aufführung für alle Altersgruppen (insbesondere 0-6 Jahre), im Rahmen der Quinzaine Petite Enfance der CDC Castillon-Pujols.

Kostenlos mit Reservierung unter 05 57 47 49 19 oder mediatheque.gensac@wanadoo.fr

