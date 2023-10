Soirée jeux de société Médiathèque Raymond Farré Gensac, 7 octobre 2023, Gensac.

Gensac,Gironde

Soirée conviviale autour du jeu. Grand choix de jeux, aide au démarrage des parties..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Médiathèque Raymond Farré

Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Friendly gaming evening. Wide choice of games, help with starting games.

Una agradable velada de juego. Amplia selección de juegos, ayuda para empezar a jugar.

Geselliger Abend rund um das Spiel. Große Auswahl an Spielen, Hilfe beim Start der Spiele.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Castillon-Pujols