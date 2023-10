Contes divers et variés de la Halle de la Machine – Le conte est bon Médiathèque Rangueil Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Contes divers et variés de la Halle de la Machine – Le conte est bon Médiathèque Rangueil Toulouse, 13 décembre 2023, Toulouse. Mercredi 13 décembre à 16h

Conte mécanique et musical – Histoires Il était une fois… des histoires complètement givrées.

En avant-première des Contes d’Hiver et Variés, proposés tout au long des vacances de Noël à la Halle de la Machine, laissez-vous envoûter le temps d’un après-midi par les fabuleuses histoires d’une Véritable Machiniste. Accompagnée d’une ribambelle de petites mécaniques sonnant joyeusement, elle vous emmène tout schuss sur la piste de l’univers fascinant d’Astérion le Minotaure.

Écoutez ces incroyables aventures, teintées de notes de musique… et partez en voyage imaginaire : avalanche de bonne humeur et vent de folie en perspective ! À partir de 5 ans

Durée : 40 min

Inscription au 05 61 22 24 50

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

