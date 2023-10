Petits petons et menues menottes Médiathèque Rangueil Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Petits petons et menues menottes Médiathèque Rangueil Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse. Petits petons et menues menottes Samedi 18 novembre, 10h30 Médiathèque Rangueil Samedi 18 novembre à 10h30

Atelier créatif – Jeune public Venez tester la fibre artistique de votre bébé ! Avec pour seul outil ses pieds et ses mains, participez à notre fresque géante de toutes les couleurs qui sera ensuite exposée à la Maison de Quartier de Rangueil.

Inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil, Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/petits-petons-et-menues-menottes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00 Jeune Jeunesse Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Rangueil Adresse Médiathèque Rangueil, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Rangueil Toulouse latitude longitude 43.574707;1.463782

Médiathèque Rangueil Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/