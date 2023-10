Dans mon nid Médiathèque Rangueil Toulouse, 15 novembre 2023, Toulouse.

Mercredi 15 novembre à 16h

Échanges – Partage – Mois de la Parentalité

Nous invitons les jeunes parents et leurs pitchouns autour d’une discussion et d’échanges sur le quotidien avec leurs enfants. Chacun partage ses petits anecdotes (et les petites astuces !) pour une parentalité épanouie.

Dans le cadre du Mois de la Parentalité, en partenariat avec la Maison de quartier Rangueil.

Inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil

2023-11-15T16:00:00+01:00 – 2023-11-15T18:00:00+01:00

Rencontre Tout public