Parent-enfant, Cohabiter

Parent-enfant, Cohabiter Médiathèque Rangueil Toulouse, 6 novembre 2023, Toulouse. Du 6 au 26 novembre

Parent-enfant, Cohabiter Parent…Enfant… pas toujours facile de cohabiter. Heureusement cela signifie aussi partager de beaux moments !

Dans le cadre du Mois de la Parentalité, en partenariat avec la Maison de quartier Rangueil. Vernissage mercredi 22 novembre à 16h.

Dans le cadre du Mois de la Parentalité, en partenariat avec la Maison de quartier Rangueil. Vernissage mercredi 22 novembre à 16h. Présentation et échanges autour de l'exposition.

2023-11-06 – 2023-11-25

Exposition Tout public

