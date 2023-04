Journée Harry Potter Médiathèque Rangueil Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journée Harry Potter Médiathèque Rangueil, 27 mai 2023, Toulouse. Journée Harry Potter Samedi 27 mai, 10h00 Médiathèque Rangueil Samedi 27 mai de 10h à 13h et de 14h à 17h

Avis aux apprentis sorciers : Tentez de franchir le mur 9 ¾ grâce à de nombreux défis et intégrez ainsi le collège de Poudlard !

À la ludothèque : jeux harry potter : puzzle collaboratif, légos collaboratifs, jeux de société et Escape Game sur inscription au 05 61 32 92 87 ou par mail à ludotheque.rangueil@gmail.com.

À la médiathèque : memory, chasse aux trésors, créations de livrets…

En partenariat avec la ludothèque ADEA de Rangueil.

