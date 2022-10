Journée à thème – Harry Potter – Médiathèque Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Journée à thème – Harry Potter – Médiathèque Rangueil, 25 juin 2022, Toulouse. Journée à thème – Harry Potter – Samedi 25 juin, 06h00 Médiathèque Rangueil samedi 25 juin de 10H à 12H et de 14H à 17H L’école de Poudlard s’invite à la Médiathèque Rangueil. Que vous soyez Moldus ou apprenti sorcier, préparez-vous à vivre un voyage dans l’univers d’Harry Po Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil, Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie samedi 25 juin de 10H à 12H et de 14H à 17H

L’école de Poudlard s’invite à la Médiathèque Rangueil. Que vous soyez Moldus ou apprenti sorcier, préparez-vous à vivre un voyage dans l’univers d’Harry Potter et ses amis.Venez fabriquer des potions magiques, créer votre propre chouette Hedwige, participer à un quizz et d’autres activités…

Profitez également d’un escape game Harry Potter :

Séances à 10h30, 11h30, 15h00 et 16h00 dans la limite de 6 personnes par séance

À partir de 6 ans

Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T06:00:00+02:00

2022-06-25T08:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Rangueil Adresse Médiathèque Rangueil, Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Ville Toulouse lieuville Médiathèque Rangueil Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Rangueil Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Journée à thème – Harry Potter – Médiathèque Rangueil 2022-06-25 was last modified: by Journée à thème – Harry Potter – Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil 25 juin 2022 Médiathèque Rangueil Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne