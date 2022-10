Paamath – Rio Loco 2022 Médiathèque Rangueil, 4 juin 2022, Toulouse.

Paamath – Rio Loco 2022 Samedi 4 juin, 11h00 Médiathèque Rangueil

Samedi 4 juin à 11h Pape Amath N’diaye, chanteur, guitariste, auteur compositeur, né au Sénégal, vit dans notre région depuis plus de 20 ans. Ses musiques accompagnent des chansons à texte écrites en

Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil, Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Samedi 4 juin à 11h

Pape Amath N’diaye, chanteur, guitariste, auteur compositeur, né au Sénégal, vit dans notre région depuis plus de 20 ans. Ses musiques accompagnent des chansons à texte écrites en français, parfois matinées de wolof et d’une langue se jouant du sens des mots, qu’il crée afin que se développe en chacun une approche essentiellement sensible de ce qu’il a d’universel à nous communiquer. Paamath sera accompagné, pour le concert à la médiathèque, de Baye Cheikh MBAYE aux percussions et de David Clavel à la guitare électrique. Ces musiciens ont un plaisir éclatant à rassembler leurs diversités musicales, géographiques, culturelles pour créer une unité techniquement parfaite et dialoguer dans une énergie communicative… Ils témoignent, à chaque concert, que la musique et toutes les émotions qu’elle communique sont sans frontières !

Avec Pape Amath N’diaye (chant, guitare), Baye Cheikh MBAYE (percussions) et David Clavel (guitare électrique).

Médiathèque Rangueil



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00+02:00

2022-06-04T13:00:00+02:00