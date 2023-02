Les Vagues – Isabelle SIMLER Médiathèque Rangueil Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les Vagues – Isabelle SIMLER 18 janvier – 30 mars 2022 Médiathèque Rangueil, Toulouse. Du 18 janvier au 31 mars Cette exposition est une véritable invitation au rêve dans l'univers d'Isabelle Simler dans lequel la nature est reine. L'œuvre de cette auteure- illustratrice est un vrai tra

Cette exposition est une véritable invitation au rêve dans l’univers d’Isabelle Simler dans lequel la nature est reine.

L’œuvre de cette auteure- illustratrice est un vrai travail d’artiste, dont on peut apprécier la précision et la grande subtilité du trait et de la couleur dans ses moindres détails.

À l’occasion des 20 ans du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie,le travail de l’illustratrice Isabelle Simler est mis à l’honneur sur 3 sites de Toulouse Métropole (la Médiathèque Rangueil, l’Espace Bonnefoy et le Pavillon Blanc à Colomiers).

