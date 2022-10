Initiation à la robotique Médiathèque Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Initiation à la robotique Médiathèque Rangueil, 3 novembre 2021, Toulouse. Initiation à la robotique Mercredi 3 novembre 2021, 15h00 Médiathèque Rangueil Mercredi 3 novembre à 15h Une chercheuse en robotique vous propose une initiation à la programmation robotique. Vous pourrez programmer un robot grâce à un langage de programmation par bloc (type Scra Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil, Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Mercredi 3 novembre à 15h

Une chercheuse en robotique vous propose une initiation à la programmation robotique. Vous pourrez programmer un robot grâce à un langage de programmation par bloc (type Scratch). Le robot fera ce que vous avez décidé (s’arrêter devant un obstacle, suivre une ligne…) ! Avec le soutien de Planètes Sciences.

Atelier à partir de 12 ans, + d’infos et inscriptions par téléphone ou sur place au 05 61 22 24 50

Plus d’infos

Pour tester et découvrir avant ou après l’atelier

Médiathèque de Rangueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T15:00:00+01:00

2021-11-03T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Rangueil Adresse Médiathèque Rangueil, Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Ville Toulouse lieuville Médiathèque Rangueil Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Rangueil Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Initiation à la robotique Médiathèque Rangueil 2021-11-03 was last modified: by Initiation à la robotique Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil 3 novembre 2021 Médiathèque Rangueil Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne