David L. Carlson et Landis Blair – Toulouse Polars du Sud Médiathèque Rangueil, 8 octobre 2021, Toulouse. David L. Carlson et Landis Blair – Toulouse Polars du Sud Vendredi 8 octobre 2021, 18h00 Médiathèque Rangueil Vendredi 8 octobre à 18h Littérature – Toulouse Polars du Sud – Fauve d’or Angoulême 2021 – Expo Rencontre avec David L. Carlson, auteur américain et Landis Blair, illustrateur américain autour de L Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil, Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Vendredi 8 octobre à 18h



Littérature – Toulouse Polars du Sud – Fauve d’or Angoulême 2021 – Expo

Rencontre avec David L. Carlson, auteur américain et Landis Blair, illustrateur américain autour de L’Accident de chasse, ode bouleversante à la rédemption et aux pouvoirs sans limites de la littérature. Roman graphique en noir et blanc récompensé par le Fauve d’or d’Angoulême 2021.

