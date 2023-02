Aujourd’hui, demain… et ensuite – Mois du film documentaire Médiathèque Rangueil Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Aujourd'hui, demain… et ensuite – Mois du film documentaire Samedi 7 novembre 2020, 15h00 Médiathèque Rangueil Comment, aux 4 coins du monde, une meilleure utilisation des ressources naturelles permet d'arriver à des résultats intéressants et de participer au développement durable tout en tenant compte des enjeux économiques et sociaux.

Séance suivie d’un échange avec le réalisateur.

2020-11-07T15:00:00+01:00

2020-11-07T17:00:00+01:00

