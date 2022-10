CONTE PROMENADE Belles de Bitume Médiathèque Rangueil, 10 octobre 2020, Toulouse.

CONTE PROMENADE Belles de Bitume Samedi 10 octobre 2020, 15h30 Médiathèque Rangueil

Samedi 10 octobre à 15h30 MÉDIATHÈQUE RANGUEIL Inscription au 05 61 22 24 50 Belles de Bitume mêle l’écriture, la botanique et la poésie. C’est une promenade participative et ludique, agrémentée de co

Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil, Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Samedi 10 octobre à 15h30

MÉDIATHÈQUE RANGUEIL

Inscription au 05 61 22 24 50

Belles de Bitume mêle l’écriture, la botanique et la poésie. C’est une promenade participative et ludique, agrémentée de contes, qui permet de se réapproprier son quartier en observant, identifiant et inscrivant le nom poétique des petites plantes sauvages.

Frédérique Soulard, conteuse et herboriste, mène les déambulations avec pour objectif de sensibiliser les habitants à la biodiversité de leur ville mais aussi que chacun retrouve la perspicacité et l’humour de nos ancêtres qui ont donné à ces plantes des noms pertinents, humoristiques et poétiques.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-10T15:30:00+02:00

2020-10-10T17:30:00+02:00