Le vitrail, art de la lumière médiathèque ramon llull 32 bis pau berga 66370 pezilla la riviere, 28 mars 2023, Pézilla-la-Rivière.

Le vitrail, art de la lumière 28 mars – 2 avril médiathèque ramon llull 32 bis pau berga 66370 pezilla la riviere

Depuis 2011, avec l’ouverture de son atelier « la Danse du Feu », Maya Reich crée des vitraux sur mesure et propose des pièces décoratives uniques qui viennent parer de lumière les intérieurs, en employant aussi bien toutes les techniques traditionnelles du vitrail que des techniques plus contemporaines.

Animée d’un esprit de partage et de transmission, elle propose depuis plusieurs années des cours et stages, et multiplie les rencontres et ateliers participatifs.

Cette année pour les JEMA, Maya expose à la médiathèque de Pézilla-la-Rivière une sélection de vitraux décoratifs et propose tout au long de la semaine plusieurs rendez-vous :

Pour les scolaires : des rencontres seront organisées du mardi au vendredi, sur rendez-vous.

Pour tous public : une rencontre aura lieu le samedi 1er avril de 10h30 à 11h30

Lors de ces rendez-vous, Maya expliquera les différentes étapes de fabrication d’un vitrail et présentera les divers outils et techniques de fabrication et de décoration du vitrail : le montage au plomb et le montage Tiffany au cuivre, la grisaille (peinture sur verre cuite à 650°), le jaune d’argent et les émaux, le fusing (fusion des verres à 800° environ), etc.

Cette collaboration entre la médiathèque et le maître verrier a du sens puisque la commune a entrepris un projet de réhabilitation du centre ancien depuis 2015 avec comme première pierre : la médiathèque Ramon Llull.

Plaçant comme symbole fort, la culture au coeur du village, la municipalité a ensuite entrepris des travaux de rénovation de la « cellera », l’embellisement des rues piétonnes, la végétalisation et l’acquisition de maisons anciennes permettant d’accueillir de nouveaux projets culturels tels que : l’acceuil d’un maître potier, l’observatoire des cellera, la construction future d’une salle d’exposition ou encore l’atelier de Maya Reich qui deviendra le deuxième artisan à rejoindre le centre ancien de Pézilla la Rivière.

Les journées européennes des métiers d’art sont donc l’occasion pour Maya Reich de rencontrer les habitants de la commune et faire découvrir son travail artistique.

La médiathèque est très heureuse de l’accueillir et prévoit la création d’un fonds artistique spécifique au vitrail.

médiathèque ramon llull 32 bis pau berga 66370 pezilla la riviere 66370 PEZILLA LA RIVIERE Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100064872270437 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vitraux-dansedufeu.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:30:00+02:00 – 2023-03-28T12:00:00+02:00

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00

vitrail

Maya Reich