Festival Partir en livre à Rabastens-de-Bigorre Médiathèque Rabastens-de-Bigorre, 5 juillet 2023, Rabastens-de-Bigorre.

Rabastens-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du Festival Partir en livre, la médiathèque de Rabastens-de-Bigorre propose des lectures en liberté !.

As part of the Partir en livre festival, the Rabastens-de-Bigorre media library is offering free readings!

En el marco del festival Partir en livre, la biblioteca multimedia de Rabastens-de-Bigorre ofrece lecturas gratuitas

Im Rahmen des Festivals Partir en livre bietet die Mediathek von Rabastens-de-Bigorre freie Lesungen an!

