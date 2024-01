Conférence chantée : transmettre la vie d’un pays Médiathèque Quimperlé Quimperlé, 30 janvier 2024, Quimperlé.

Conférence chantée : transmettre la vie d’un pays Mardi 30 janvier 2024, 18h00 Médiathèque Quimperlé gratuit, en breton avec traduction simultanée en français

Commencées dans les années 1970, les collectes de Guy Pensec, Anne-Marie Colomer, Roland Péron, Maurice Morlec… montrent de façon évidente la présence de chanteurs et surtout de chanteuses dans ce pays. Mais il ne suffit pas d’enregistrer, de classer, de traduire… Il faut transmettre, donner du plaisir aux gens et continuer de parler et de créer, chanter, conter… en breton. Avec : Guy Pensec, Anne-Marie Colomer, Roland Péron, Maurice Morlec.

Après une mise en contexte (le démarrage des collectes en milieu rural, relié à la vie associative, aux fest-noz, à l’entraide paysanne…) et l’écoute de quelques enregistrements, chaque collecteur-chanteur présentera un exemple de transmission de la mémoire populaire. Cette présentation sera suivie d’échanges avec le public.

