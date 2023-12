Discussion en breton Médiathèque Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé Discussion en breton Médiathèque Quimperlé Quimperlé, 19 janvier 2024, Quimperlé. Discussion en breton Vendredi 19 janvier 2024, 10h00 Médiathèque Quimperlé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T10:00:00+01:00 – 2024-01-19T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T10:00:00+01:00 – 2024-01-19T12:00:00+01:00 Médiathèque Quimperlé 18 Place Saint-Michel, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Code postal 29300 Lieu Médiathèque Quimperlé Adresse 18 Place Saint-Michel, 29300 Quimperlé Ville Quimperlé Departement Finistère Lieu Ville Médiathèque Quimperlé Quimperlé Latitude 47.870237 Longitude -3.549144 latitude longitude 47.870237;-3.549144

Médiathèque Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/