Discussion en breton Médiathèque Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé Discussion en breton Médiathèque Quimperlé Quimperlé, 15 décembre 2023 09:30, Quimperlé. Discussion en breton Vendredi 15 décembre, 10h30 Médiathèque Quimperlé Médiathèque Quimperlé 18 Place Saint-Michel, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T10:30:00+01:00 – 2023-12-15T12:00:00+01:00

2023-12-15T10:30:00+01:00 – 2023-12-15T12:00:00+01:00 Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Code postal 29300 Lieu Médiathèque Quimperlé Adresse 18 Place Saint-Michel, 29300 Quimperlé Ville Quimperlé Departement Finistère Lieu Ville Médiathèque Quimperlé Quimperlé Latitude 47.870237 Longitude -3.549144 latitude longitude 47.870237;-3.549144

Médiathèque Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/