Atelier chant en breton Médiathèque Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé

Atelier chant en breton Médiathèque Quimperlé, 3 mars 2023, Quimperlé. Atelier chant en breton 3 – 31 mars, les vendredis Médiathèque Quimperlé

Gratuit Un atelier chant en breton sera proposé tous les vendredis matin à 10 heure durant le mois de mars. Atelier ouvert aux débutants et à tous ceux qui aiment chanter. L’atelier sera suivi d’une discusion en breton (vers 10h40), comme tous les vendredis. Médiathèque Quimperlé 18 Place Saint-Michel, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T09:00:00+00:00 – 2023-03-31T10:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Médiathèque Quimperlé Adresse 18 Place Saint-Michel, 29300 Quimperlé Ville Quimperlé lieuville Médiathèque Quimperlé Quimperlé Departement Finistère

Médiathèque Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Atelier chant en breton Médiathèque Quimperlé 2023-03-03 was last modified: by Atelier chant en breton Médiathèque Quimperlé Médiathèque Quimperlé 3 mars 2023 Médiathèque Quimperlé Quimperlé Quimperlé

Quimperlé Finistère