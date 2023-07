Découvrez l’exceptionnel fonds ancien d’une bibliothèque protestante Médiathèque protestante du Stift (Strasbourg) Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez l’exceptionnel fonds ancien d’une bibliothèque protestante 16 et 17 septembre Médiathèque protestante du Stift (Strasbourg) Gratuit. Entrée libre. Inscription sur place. La salle du fonds ancien peut accueillir jusqu’à 15 personnes maximum.

La Médiathèque protestante du Stift vous ouvre les portes de son fonds ancien.

Après un détour dans un lieu habituellement fermé au public, vous pourrez admirer des livres des XVe (les fameux incunables), XVIe et XVIIe siècles, au cours de visites guidées.

Cette année encore, une nouvelle sélection d’ouvrages sera présentée, couvrant différentes époques, sujets et formats.

Saviez-vous que notre bibliothèque a près de 5 siècles ? Qu’on y trouve toujours les livres donnés par les premiers réformateurs strasbourgeois ? Connaissez-vous le Chapitre de Saint-Thomas qui gère ce patrimoine écrit ? Cette visite vous permettra de le découvrir.

Médiathèque protestante du Stift (Strasbourg) 1bis quai Saint-Thomas, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 90 15 http://www.mediathequeprotestante.fr https://www.instagram.com/mediathequeprotestante/;https://www.youtube.com/channel/UCtJWgKfbzRomUWjkluyYm2Q

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=J-CX9f3nURQ »}] La Médiathèque protestante du Stift est un lieu accueillant et convivial situé devant l’église Saint-Thomas de Strasbourg, dans les mêmes bâtiments que le restaurant universitaire et le foyer d’étudiants Le Stift. Depuis sa fondation en 1544 et à travers les siècles, les responsables du foyer de la Fondation Saint-Guillaume (Collegium Wilhelmitanum, aujourd’hui Le Stift) avaient à cœur de mettre à la disposition des futurs pasteurs, leurs premiers pensionnaires, les ouvrages nécessaires à leur formation. Une bibliothèque de théologie et de culture générale s’est ainsi développée par des achats, mais surtout grâce à des dons et des legs. Les collections sont restées dans l’institution protestante à la Révolution française, ont survécu à l’incendie accidentel de 1860 alors que le collège Saint-Guillaume est installé dans l’ancien couvent des Dominicains. Elles survivent aussi à la guerre de 1870, qui fut fatale à la bibliothèque de la ville de Strasbourg et à celle du séminaire protestant. La Seconde Guerre mondiale les a épargnées malgré l’évacuation d’urgence et le rapatriement. Ainsi, la Médiathèque protestante du Stift est l’une des plus anciennes bibliothèques encore en activité à Strasbourg. Elle est aujourd’hui ouverte à toutes les lectrices et lecteurs, protestant.es ou non, qui s’intéressent au protestantisme et aux grands thèmes de société dialoguant avec la foi chrétienne. Elle s’adresse bien sûr également aux pasteurs, enseignants en culture religieuse et catéchètes qui y disposent d’une somme d’outils contemporains qu’il est rare de trouver rassemblée dans un même espace. Son catalogue est riche de plus de 80 000 documents sur tous supports dont près de 20 000 ouvrages anciens imprimés avant 1830 (parmi lesquels une centaine d’incunables, imprimés avant 1500).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:50:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:50:00+02:00

Médiathèque protestante du Stift – Photo : Frantisek Zvardon