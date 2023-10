Vannerie sauvage Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Vannerie sauvage Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon, 18 novembre 2023, Montmorillon. Vannerie sauvage Samedi 18 novembre, 14h00 Médiathèque Prosper Mérimée Gratuit Apprendre le nom des plantes que l’on peut tresser et à quelles périodes les utiliser. Apprendre à réaliser un fond rond, un tressage en super, un tressage à brin simple en dessus-dessous, une bordure simple. Réaliser une petite corbeille en saule, ronce et lierre. Atelier animé par Gauthier Van Smevoorde. Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

