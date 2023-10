ConcertissiMômes Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

ConcertissiMômes Mercredi 25 octobre, 15h00 Médiathèque Prosper Mérimée Gratuit ConcertissiMômes ! Un concert pour les mômes ? Oui ! Un concert qui s'écoute autant qu'il se regarde avec, sur scène, une formation instrumentale originale : marimba, xylophone, piano électrique, accordéon, cajõn, caisse claire, métallophone, et… une table, vraiment !

Balade à vingt doigts, boogie chorégraphié, partition de gestes, danse hongroise, leçon de solfège, pièces contemporaines et chansons sont interprétés par deux musiciennes, quatre mains et moult baguettes, oui vraiment ! Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

Montmorillon, Vienne Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon

