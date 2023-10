Un loup dans l’potage Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Un loup dans l’potage Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon, 24 octobre 2023, Montmorillon. Un loup dans l’potage Mardi 24 octobre, 16h00 Médiathèque Prosper Mérimée Gratuit C’est l’histoire d’un loup pas ordinaire, d’un lapin déjanté et d’une fée fêlée et maladroite, tous évo luant autour d’une marmite où rien ne se passe comme prévu… Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

